Приставы препроводили 10 иностранцев с территории Крыма

Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по Республике Крым и Севастополю.
Во исполнение судебных решений мигранты были доставлены в международный аэропорт Домодедово. Их нарушение заключалось в отсутствии необходимых разрешительных документов для нахождения в стране (согласно ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ).
Из Москвы иностранцы были депортированы обратно в свои государства. Помимо принудительного выдворения, всем нарушителям назначены административные штрафы и запрет на повторный въезд на территорию Российской Федерации сроком на пять лет.