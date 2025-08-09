В Омске временно отключат холодную воду для проведения ремонтных работ

Жителей обозначенных для отключения домов просят заранее подготовиться к временному отключению водоснабжения и сделать необходимый запас. За дополнительной информацией можно обращаться в аварийную диспетчерскую водоканала по круглосуточному номеру 8 (3812) 75−16−00. Ранее мы писали, что омичи больше месяца сидят без горячей воды.