В Иркутске с 11 по 17 августа будет временно не работать вещание ТВ и радиостанций

Сигнал вещания будут прерывать с 7:00 до 14:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 5 по 8 августа будет временно не работать вещание ТВ и радиостанций. Это связано с монтажом архитектурно-художественной подсветки на городской телебашне. Об этом стало известно на сайте Иркутского РТРС.

— Сигнал будут прерывать в периоды с 12:00 до 19:00. Из-за этого возможны перебои в вещании обоих мультиплексов цифрового телевидения (20 федеральных каналов, в числе которых Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ и другие), а также радиостанций «Радио России», «Вести FM» и «Маяк».

Помимо столицы Приангарья, в течение следующей недели запланированы отключения сигнала в некоторых населенных пунктах Иркутской области. Это Балаганский, Куйтунский, Братский, Тулунский, Тайшетский, Нижнеудинский районы. Там специалисты обследуют антенно-мачтовые сооружения. Но вещание прекратится не более чем на два часа в один из трех дней.