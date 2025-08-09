Смотровая площадка «Царь-рыба» в Красноярском крае вошла в пятерку крупнейших в России

Лидером рейтинга стала смотровая «Орлиное гнездо» во Владивостоке, с которой открывается великолепный вид на бухту Золотой Рог и остров Русский. На втором месте расположилась смотровая «Роза Пик» на курорте «Роза Хутор», предлагающая панораму Кавказских гор. Замыкает тройку красноярская смотровая площадка. В числе других значимых объектов — мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ» на сопке Зелёный мыс в Мурманске и видовая площадка мемориального комплекса «Журавли» на Соколовой горе в Саратове.