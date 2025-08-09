Смотровая площадка «Царь-рыба» в Красноярском крае вошла в пятерку крупнейших в России

Смотровая площадка «Царь-рыба», расположенная недалеко от Дивногорска, заняла третье место в списке самых больших смотровых площадок России. Об этом сообщает региональное правительство, ссылаясь на данные Минстроя РФ.
Лидером рейтинга стала смотровая «Орлиное гнездо» во Владивостоке, с которой открывается великолепный вид на бухту Золотой Рог и остров Русский. На втором месте расположилась смотровая «Роза Пик» на курорте «Роза Хутор», предлагающая панораму Кавказских гор. Замыкает тройку красноярская смотровая площадка. В числе других значимых объектов — мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ» на сопке Зелёный мыс в Мурманске и видовая площадка мемориального комплекса «Журавли» на Соколовой горе в Саратове.
Смотровая «Царь-рыба» находится примерно в 20 километрах от Красноярска и предлагает посетителям зону отдыха с деревянными беседками, парковкой, скамейками, кафе и сувенирными лавками. Вблизи реки расположена скульптура «Царь-рыба», откуда открывается захватывающий вид на реку Енисей. Напомним, что в прошлом году данная смотровая площадка была включена в топ-10 самых романтичных мест России.