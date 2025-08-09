В Красноярском крае мошенники обманули 5 847 жителей на 1,6 миллиарда рублей

Среди пострадавших: 27 человек стали жертвами фальшивых криптобирж; 74 человека перевели деньги, попавшись на уловки лжесотрудников организаций, «спасавших» их «благополучие»; 29 граждан стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины; 9 пользователей доверились ложным сообщениям от знакомых, просящих о финансовой помощи; и в 83 случаях люди попались на уловки неизвестных мошенников.