В Красноярском крае мошенники обманули 5 847 жителей на 1,6 миллиарда рублей

С начала 2025 года жители Красноярского края стали жертвами мошенников, переведя им 1,6 миллиарда рублей.
По данным краевой прокуратуры, обманутыми оказались 5 847 человек, и только за последнюю неделю 222 гражданина потеряли 54 миллиона рублей.
Среди пострадавших: 27 человек стали жертвами фальшивых криптобирж; 74 человека перевели деньги, попавшись на уловки лжесотрудников организаций, «спасавших» их «благополучие»; 29 граждан стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины; 9 пользователей доверились ложным сообщениям от знакомых, просящих о финансовой помощи; и в 83 случаях люди попались на уловки неизвестных мошенников.
Прокуратура сообщает, что по каждому из этих случаев возбуждены уголовные дела и ведется расследование. На 9 августа 2025 года раскрыто 936 преступлений, связанных с киберпреступностью.