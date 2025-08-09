«Преодолевая себя»: актер Евгений Князев — о руководстве вузом, театре и немного о личном

— Я отношусь к этому как к норме. Яркие постановки и успехи случаются на каждом курсе. Главное для нас — в другом. Главное, что мы — актерская школа. Учим на артистов. Нам нужно показать, как артист живет на сцене, как он может взять внимание зрительного зала, зрителя. Это возможно, только если у него за душой что-то есть, что он может сказать что-то важное зрителям. У нас как таковой и режиссуры-то нет. И когда мы делаем какие-то работы, мы говорим молодым режиссерам и педагогам: не самовыявляйтесь в области режиссерских затей! Думайте про существование актера — оно должно быть точным, правильным, правдивым. Если ты этого не добиваешься, то все твои ухищрения в области режиссуры — никому не нужная ерунда. Но когда находится педагог, обладающий внутренним пониманием, как поставить спектакль, это бывает современно и ярко.