Число ЗОЖников в Нижегородской области сократилось почти вдвое

Как отметил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале, в категорию ЗОЖников официально попадают те, у кого по итогам диспансеризации и медицинских осмотров не выявили факторов риска.
Речь идет о таких вредных привычках, как курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем. Несмотря на это, регион по-прежнему остаётся в числе лидеров по уровню удовлетворённости качеством медицинской помощи.
В мае 70% жителей Нижегородской области выразили удовлетворение работой медучреждений. К июлю этот показатель немного снизился — до 69,6%, однако регион всё равно занял третье место в общероссийском рейтинге.