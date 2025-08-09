В Красноярске задержана пьяная женщина-водитель с 5-летним ребенком

За рулем находилась 40-летняя женщина, у которой были явные признаки опьянения. При проверке алкотестером было установлено, что уровень алкоголя в ее крови составляет 0,693 мг/л, что в четыре раза превышает допустимую норму. Как выяснили правоохранители, в 2023 году данная автолюбительница уже была привлечена к ответственности за аналогичное нарушение и лишена прав на полтора года.