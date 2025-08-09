В Красноярске задержана пьяная женщина-водитель с 5-летним ребенком

В Красноярске сотрудники ГИБДД остановили автоледи, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, с 5-летним сыном в салоне. Об этом сообщила Госавтоинспекция.
Несколько дней назад на «Синюю линию» дежурной части ДПС поступил сигнал от гражданина о красном «Ниссане», который двигался по Свердловскому району. Во время патрулирования инспекторы обнаружили и остановили указанный автомобиль.
За рулем находилась 40-летняя женщина, у которой были явные признаки опьянения. При проверке алкотестером было установлено, что уровень алкоголя в ее крови составляет 0,693 мг/л, что в четыре раза превышает допустимую норму. Как выяснили правоохранители, в 2023 году данная автолюбительница уже была привлечена к ответственности за аналогичное нарушение и лишена прав на полтора года.
В настоящее время в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Ей грозит до двух лет лишения свободы.