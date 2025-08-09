«Крылья Советов» упустили победу в матче с калининградской «Балтикой»

В матче был отмененный пенальти. На 72-й минуте Максим Витюгов протащил мяч до штрафной «Балтики», вошел с ним внутрь и попытался обыграть защитника Кевина Андраде. Игрок гостей свалил игрока «Крыльев». Но, как потом показал повтор на VAR, сначала 26-летний колумбиец сыграл в мяч, а уже потом в ногу Витюгова.