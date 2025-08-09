«Крылья Советов» упустили победу в матче с калининградской «Балтикой»

В Самаре завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (6+). «Крылья Советов» сыграли вничью с Балтикой из Калининграда со счетом 1:1.
Напомним, на 17-й минуте 31-летний Амар Рахманович вывел хозяев вперед, воспользовавшись неразберихой в штрафной «Балтики» во время подачи углового. Гости сравняли счет уже во втором тайме. На 62-й минуте отличился 24-летний нападающий из Сальвадора Брайан Хиль.
В матче был отмененный пенальти. На 72-й минуте Максим Витюгов протащил мяч до штрафной «Балтики», вошел с ним внутрь и попытался обыграть защитника Кевина Андраде. Игрок гостей свалил игрока «Крыльев». Но, как потом показал повтор на VAR, сначала 26-летний колумбиец сыграл в мяч, а уже потом в ногу Витюгова.
Во втором тайме по моментам «Балтика» была ближе к голу, но так и не смогла забить. Удже в добавленное ко 2-му тайму времени игрок «Крыльев» Сергей Бабкин получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Итоговый счет матча — 1:1.
Следующий матч в рамках РПЛ самарцы сыграют на выезде против «Ахмата» 16 августа (6+).
