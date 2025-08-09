В Феодосии проводят капитальный ремонт школ

Как информировали в администрации города, работы идут строго по графику, чтобы ученики смогли начать обучение в обновленных условиях уже к 1 сентября.
Ремонтные бригады осуществляют комплексные работы, включая полную замену оконных и дверных блоков, обновление кровельных покрытий и ремонт пищеблоков. Особое внимание уделяется спортивной инфраструктуре — проводится масштабное благоустройство пришкольных стадионов.
Например, в школе № 13 уже завершены работы по замене окон, а также ведется обновление кровли с использованием водонепроницаемых материалов и монтажом современной системы водоотведения. Аналогичные кровельные работы осуществляются и в школе № 9, где, помимо этого, возводится абсолютно новый стадион. Его планируется оборудовать современным газоном, беговыми дорожками и новым спортивным инвентарем.
Всего обновленные тренировочные площадки появятся в шести городских школах.