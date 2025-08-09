В Феодосии проводят капитальный ремонт школ

Например, в школе № 13 уже завершены работы по замене окон, а также ведется обновление кровли с использованием водонепроницаемых материалов и монтажом современной системы водоотведения. Аналогичные кровельные работы осуществляются и в школе № 9, где, помимо этого, возводится абсолютно новый стадион. Его планируется оборудовать современным газоном, беговыми дорожками и новым спортивным инвентарем.