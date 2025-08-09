Вакцинация от гриппа официально начнется в Петербурге 18 августа

Вакцинация от гриппа официально начнется в Санкт-Петербурге 18 августа, сообщает комитет по здравоохранению города.
Сделать прививку можно во всех поликлиниках Северной столице. Доставлено более 442 тысяч доз вакцин «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».
Все другие категории граждан могут начаться прививаться с сентября. Планируют открыть свыше 50 мобильных пунктов, они заработают у станций метро.
«В прошлом году благодаря вакцинации удалось избежать вспышки гриппа — привились 60% горожан. Врачи напоминают: лучше защититься до начала сезона простуд», — отметили в комитете.