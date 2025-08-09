Синоптики предупредили о сильных дождях, грозах и граде в Башкирии

Погода в Башкирии продолжает преподносить сюрпризы. Циклон, пришедший в республику еще вечером 7 августа, задержится и на выходные. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В ночь с 9 на 10 августа ожидаются дожди — кое-где кратковременными, а местами очень сильные, сопровождающиеся градом и грозами. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду, иногда усиливая порыва до 14 м\с.