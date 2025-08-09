Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили о сильных дождях, грозах и граде в Башкирии

Выходные в Башкирии отметятся грозами с ливнем и градом.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии продолжает преподносить сюрпризы. Циклон, пришедший в республику еще вечером 7 августа, задержится и на выходные. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В ночь с 9 на 10 августа ожидаются дожди — кое-где кратковременными, а местами очень сильные, сопровождающиеся градом и грозами. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду, иногда усиливая порыва до 14 м\с.

Несмотря на дожди, серьезного похолодания в республике не ожидается. Средняя температура воздуха ночью +11; +16 градусов, по востоку до +6°, днем потеплеет до +18; +23°.

— На отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман с ухудшением видимости до 500−1000 метров, — добавили в региональном МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.