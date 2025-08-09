«Не выходить на улицу, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном». МЧС и синоптики предупредили белорусов о ливнях и ветре до 24 м/с 10 августа

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на воскресенье, 10 августа, из-за плохой погоды.
Грозы с ливнями и шквалистым ветром ожидаются в воскресенье на большей части территории страны. При грозах порывы ветра будут составлять 15 — 20 метров в секунду, в отдельных районах на западе страны ветер поднимется до 21 — 24 метров в секунду. В Минске также ожидаются гроза и ветер до 20 метров в секунду.
В МЧС сказали, что при сильном ветре и грозах белорусам следует отложить все дела и не выходить на улицу. Со дворов и балконов спасатели сказали убрать в дома и подвалы хозяйственные вещи, обрезать сухие деревья.
При грозах машину лучше оставлять в гараже, а если его нет, то припарковать подальше от деревьев или слабо укрепленных конструкций.
Дом при грозе лучше не покидать, закрыть все окна и дымоходы, чтобы избежать сквозняков. Нельзя топить печку во время грозы, лучше держаться дальше от электропроводки и антенн. Во время грозы следует отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.
Оказавшись на открытой местности, нужно помнить, что молния бьет в самую высокую точку — большое дерево, одинокого человека в поле. Если вокруг нет укрытий, то лучше просто лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею и пригнуть голову. В лесу в непогоду нужно спрятаться среди низкорослой растительности. Во время грозы нельзя бегать, купаться, ехать на мотоцикле или велосипеде и т.д.
При сильном дожде следует воздержаться от поездок по городу, нельзя спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Укрываться следует в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. А, если здание подтапливает, то его лучше покинуть и перейти на ближайшую возвышенность. Если это невозможно, то нужно подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна и двери и сообщить в МЧС.
