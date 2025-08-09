«Не выходить на улицу, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном». МЧС и синоптики предупредили белорусов о ливнях и ветре до 24 м/с 10 августа

Оказавшись на открытой местности, нужно помнить, что молния бьет в самую высокую точку — большое дерево, одинокого человека в поле. Если вокруг нет укрытий, то лучше просто лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею и пригнуть голову. В лесу в непогоду нужно спрятаться среди низкорослой растительности. Во время грозы нельзя бегать, купаться, ехать на мотоцикле или велосипеде и т.д.