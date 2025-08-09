Более 800 спортсменов прошествовали по Екатеринбургу

Более 800 спортсменов приняли участие в параде, посвящённом Дню физкультурника, прошедшем в Екатеринбурге 10 августа. Колонна двигалась от здания Дома Севастьянова до Театра драмы, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт подчеркнул, что занятия физической культурой охватывают свыше 2,5 миллионов жителей региона, ежегодно организуется порядка 19 тысяч спортивных мероприятий различного уровня.
— Развивается более 140 видов спорта. У нас немало поводов для гордости за достижения наших спортсменов-земляков, — обратился к участникам шествия Леонид Рапопорт.
Праздничные активности развернулись и в других городах области, среди которых Первоуральск, Верхняя Салда, Богданович и Махнёво, где проходят фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Завершением праздничных мероприятий стал десятый юбилейный легкоатлетический марафон «Европа-Азия», собравший около 6 тысяч бегунов.