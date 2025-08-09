Движение ограничат в трех районах Нижнего Новгорода из-за Дня города

Причиной перекрытий станет подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к 804-летию города. С 11 по 20 августа полностью закроют движение по круговому маршруту на площади Буревестника. С 15 по 17 августа перекрытие затронет также парковочную зону около памятника «Метеор». В эти же дни, с 15 по 17 августа, движение будет ограничено на бульваре Юбилейном — от улицы Ивана Чугурина до улицы Коминтерна.