Партия рыбных консервов из Швеции с опасным вложением задержана в Беларуси

Из-за контрабандного «довложения» перевозчик хотел не доплатить таможенных платежей более чем на 80 тысяч белорусских рублей. Начат административный процесс, перевозчику грозит штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, что составит сейчас около 100 тысяч рублей.