Партия рыбных консервов из Швеции с опасным вложением задержана в Беларуси

В Беларуси задержана партия контрабанды из Швеции. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.
Так, белорусскими таможенниками был задержан груз российского перевозчика. В перемещаемой партии рыбных консервов контрабандой было спрятано 800 килограммов никотиновых паучей.
Рыбные консервы из Швеции в Беларусь ввозились законно с необходимыми товаросопроводительными документами. А контрабанду нашли при осмотре авто через инспекционно-досмотровый комплекс в погранпункте «Каменный Лог».
— Извлечено 100 коробок с никотиновыми паучами стоимостью более 380 тысяч рублей, — прокомментировали в ГТК.
Из-за контрабандного «довложения» перевозчик хотел не доплатить таможенных платежей более чем на 80 тысяч белорусских рублей. Начат административный процесс, перевозчику грозит штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, что составит сейчас около 100 тысяч рублей.
