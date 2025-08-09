Глава Башкирии побывал в обновленной по федеральной программе капремонта школе

Как рассказала директор школы Наталья Муратова, ремонт в школе завершился раньше графика — еще в конце марта 2025 года, а уже 7 апреля начались занятия. В ходе капремонта в образовательном учреждении обновили крышу, фасад, столовую и пищеблок, актовый и спортивный зал и кабинеты. На каждом этаже появились рекреационные зоны, где школьники могли бы организовать полезный досуг во внеурочное время. Заменили пожарную и охранную сигнализации, установили систему видеонаблюдения. Всего на обновление школы ушло 124,9 млн рублей, включая 104,8 млн из федерального бюджета.