Глава Башкирии побывал в обновленной по федеральной программе капремонта школе

9 августа во время своей рабочей поездки в Стерлитамак глава Башкирии побывал и в обновленной по федеральной программе капремонта школе № 1. Здание школы, специализирующейся на подготовке будущих медиков, было построено еще в 1971 году и с тех пор нуждалось в обновлении.
Как рассказала директор школы Наталья Муратова, ремонт в школе завершился раньше графика — еще в конце марта 2025 года, а уже 7 апреля начались занятия. В ходе капремонта в образовательном учреждении обновили крышу, фасад, столовую и пищеблок, актовый и спортивный зал и кабинеты. На каждом этаже появились рекреационные зоны, где школьники могли бы организовать полезный досуг во внеурочное время. Заменили пожарную и охранную сигнализации, установили систему видеонаблюдения. Всего на обновление школы ушло 124,9 млн рублей, включая 104,8 млн из федерального бюджета.
