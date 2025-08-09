Управляющие компании Дзержинска оштрафованы на 1,5 миллиона рублей

Поводом стали жалобы жителей на плохую работу коммунальщиков. Так, с января в инспекцию поступило 1659 обращений. По итогам проверок инспекторы выдали 18 предписаний и оформили административные протоколы.
Один из случаев — дом № 15 на улице Грибоедова. Осенью прошлого года житель пожаловался, что балкон в его квартире разрушается, а управляющая компания не реагирует. Хотя балконная плита — часть общего имущества, и ее ремонт входит в обязанности УК. Инспектор провел проверку и зафиксировал разрушение плиты, осыпание стен и повреждение кирпичной кладки между этажами. Управляющей компании выдали предписание и выписали штраф — 128,5 тысячи рублей.
Только после этого коммунальщики отремонтировали балкон. Ранее сообщалось, что нижегородцам грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей за отсутствие автономного пожарного извещателя в случае пожара.