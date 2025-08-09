Пусть сад цветет до самых морозов: секреты продления жизни растений-однолеток

Растения не любят как засуху, так и переувлажнение. Рыхлите землю под растениями, мульчируйте посадки. Если мощные ливни прекратились, помните, что ближе к осени меняется сама схема полива растений: теперь напоить их водой стремятся по утрам, реже, чем летом, но обильнее — надо добиться того, чтобы вода попала к самым «дальним» корням растения. Если дожди заливают посадки, забота иная: хорошо себя будут чувствовать те растения, которые сидят не в «болоте». Иногда от переувлажнения спасает простой метод: землю вокруг растений надо проколоть вилами, если есть тонкие — тонкими. Как ни удивительно, этот простенький «дренаж» иногда спасает посадки (их корни в первую очередь) от загнивания.