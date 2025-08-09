Пусть сад цветет до самых морозов: секреты продления жизни растений-однолеток

Кто из нас не мечтает видеть свой сад цветущим даже поздней осенью? В этом нет ничего невозможного! Секретами садоводства с «Вечерней Москвой» поделился кандидат биологических наук, гендиректор «Студии ландшафтного дизайна Горячев и К» Виктор Горячев.
В последние годы многие садоводы-цветоводы стали уезжать с дачи позже, чем прежде, даже не в сентябре, а в октябре-ноябре. Соответственно, им хочется продлить и красоту сада. Помимо астр и хризантем, гладиолусов и ряда других позднецветущих растений вполне реально продлить цветение и тех растений, что радуют вас своим цветением сейчас. Петунии, циннии, бархатцы — все эти признанные красотки из летнего цветника могут сохранять декоративность вплоть до ноября!
Однолетники — создания трепетные, но со вполне просчитываемыми ритмами жизни. Все, чего они хотят, — это оставить потомство. Они бурно цветут, радуя нас, но их задача — успеть отцвести и сделать все для вызревания семян. Помимо того что растения активно реагируют на все климатические катаклизмы — жару, сухость, избыточную влагу, — они также невероятно чутки к изменению длины светового дня.
Вы сами уже заметили, наверное, как с конца июня сократился день. Для цветов-однолетников это четкий и легко считываемый сигнал: цветение пора завершить, настало время перейти к формированию семян. Плюс ко всему за считаные дни ощутимо снизилась ночная температура, а когда это происходит — замедляется вегетация. Для однолетника это тоже сигнал: торопись! А как только формирование семени будет запущено, растение начинает стареть. Понимая последовательность этих процессов развития однолетнего растения, его можно заставить не верить в то, что скоро осень. Вам помогут в этом несложные агротехнические приемы.
Один из самых простых и действенных приемов продления цветения — удаление увядших соцветий. Когда вы удаляете отцветшие цветочки, вы не допускаете перехода растения от фазы цветения к фазе плодоношения.
Что обязательно нужно сделать на даче во второй половине сезона.
Проведите также омолаживающую обрезку. Для этого крупные стебли тех же петуний нужно обрезать до высоты 10−15 см от уровня почвы либо до места, где видны молодые ростки.
Не забудьте о подкормке растений — приближение осени не говорит о том, что они не хотят «есть». Поверьте, однолетники будут очень рады минеральным подкормкам.
Растения не любят как засуху, так и переувлажнение. Рыхлите землю под растениями, мульчируйте посадки. Если мощные ливни прекратились, помните, что ближе к осени меняется сама схема полива растений: теперь напоить их водой стремятся по утрам, реже, чем летом, но обильнее — надо добиться того, чтобы вода попала к самым «дальним» корням растения. Если дожди заливают посадки, забота иная: хорошо себя будут чувствовать те растения, которые сидят не в «болоте». Иногда от переувлажнения спасает простой метод: землю вокруг растений надо проколоть вилами, если есть тонкие — тонкими. Как ни удивительно, этот простенький «дренаж» иногда спасает посадки (их корни в первую очередь) от загнивания.
Наука не стоит на месте и изобрела много препаратов-помощников для поддержания иммунитета растений и стимулирования их роста. Это Эпин-Экстра, Циркон, НВ-101, Энерген Аква, Экосил, Янтарин. Если растение заболело, срочно приступайте к лечению. Кроме того, помогайте растениям побороть инфекции, не забывая о биофунгицидах (Фитоспорин-М, Алирин-Б и др.).
ГОТОВИМ УДОБРЕНИЯ.
Как правильно приготовить удобрение для цветущих растений, если вы собираетесь подкормить их в августе? Для начала — убираем азот, в нем сейчас нет никакой нужды. Если вы подкормите азотом растения, они примутся активно наращивать зеленую массу, а зачем она сейчас?
Одно из лучших сезонных удобрений готовят так: надо развести 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия в 10 литрах воды и полить растения под корень. Можно также взять монофосфат калия (5 г на 5 л воды) и опрыскать растения по листьям. Чуть позже, в начале сентября, подкормите цветы смесью немного в иной пропорции: 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды. Суперфосфат хорошо растворяется в кипятке.
Дожди в столичном регионе убедили дачников: нельзя экономить на дренаже участка. О том, как его сделать, «Вечерней Москве» рассказала Мария Цепкова, гендиректор Бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры».