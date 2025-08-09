Ричмонд
Калининградцы стали чаще болеть энтеровирусной инфекцией

Всё больше калининградцев болеют энтеровирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал городской больницы № 2 со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Выше всего уровень заболеваемости отмечается в Черняховском, Полесском, Багратионовском районах и в Калининграде. Зафиксированы случаи заболевания на территории 12 муниципалитетов. Чаще болеют маленькие дети до 6 лет.

Санитарные врачи снова напомнили, что прививки от энтеровирусной инфекции нет и спастись можно только профилактикой: мыть руки, не трогать лицо грязными руками, пить кипячёную или бутилированную воду, обязательно мыть продукты.