Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Лишение премии сотрудника, в результате которого месячный заработок снижается более чем на 20%, станет нарушением трудового законодательства, которое может повлечь за собой наложение административного штрафа — для юридических лиц он составит от 30 до 50 тысяч рублей, соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября.
Согласно Федеральному закону от 7 июня 2025 года № 144-ФЗ, работодатель не сможет снизить размер зарплаты работника при дисциплинарных взысканиях более чем на 20% от месячного заработка. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
«Снижение размера премии работнику в связи с применением к нему дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка осуществляется в отношении только тех входящих в состав заработной платы работника премий, которые начисляются за период, в котором к работнику было применено соответствующее дисциплинарное взыскание, а размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов», — говорится в документе.
В случае нарушения этого закона работодатель получит административное взыскание. Согласно КоАП, нарушение трудового права влечет «предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей», а для юридических лиц этот штраф может составить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.