Ограничения на посещение лесов действуют в 88 районах Беларуси

По данным на 16.30 ограничения введены во всех районах Брестской и Гродненской (за исключением Островецкого, Ошмянского и Сморгонского) областей. В Минской области свободны от ограничений Вилейский, Борисовский, Крупский, Мядельский, Березинский и Смолевичский районы. В Гомельской области ограничения действуют во всех районах, кроме Рогачевского, Жлобинского, Калинковичского и Мозырского.