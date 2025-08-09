Актер Иван Краско умер на 95-м году жизни после продолжительной болезни

«Я уверен, что нашел надежную спутницу жизни. Вижу, что ее отношение ко мне вызвано не моими регалиями или известностью. Наталья вообще говорит, что наша встреча была предопределена свыше. В этой же гримуборной два года назад, когда она с подругой зашла за костюмами к студенческому спектаклю, я вдруг посмотрел на нее и сказал: “А на тебе я, пожалуй, женюсь”. В начале года она мне об этом напомнила. А слово надо держать — мужик я или нет!», — рассказывал сам артист.