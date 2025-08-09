«Собирался до 100 лет жить»: Михаил Боярский рассказал о дружбе с Иваном Краско

Народный артист России Иван Краско умер в больнице на 95-м году жизни. Музыкант и актер Михаил Боярский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал об отношениях с артистом, а также о том, каким он был в жизни и на сцене.
По словам Боярского, они с Краско знакомы с его первого прихода в театр Комиссаржевской. Музыкант пояснил, что вся семейная жизнь Краско также прошла на его глазах (актер был женат четыре раза — прим. «ВМ»).
— Он был очень добрым человеком. Я часто к нему ходил как сосед, наши заборы пересекаются, мы с ними очень часто говорили вдвоем, покуривали, рассказывали всякие байки друг другу, в воспоминания вдавались. Творчески мы друг другу не очень залезали в душу, — отметил Боярский.
Он также уточнил, что у них были скорее родственные отношения, нежели партнерские, рабочие. Однако артисты смотрели друг друга в кино и театре.
— Мы как-то не думали о том, что жизнь конечна. Потому что он был очень оптимистично настроен на все. Собирался до 100 лет жить. Что он и делал. Себя не щадил. Тратил себя и на женщин, и на друзей, и на творчество, — добавил музыкант.
Боярский добавил, что смерть артиста такого уровня — большая потеря, особенно для петербуржцев.
Иван Краско скончался 9 августа после продолжительной борьбы с онкологией. Причиной смерти стали осложнения на фоне онкологии желудочно-кишечного тракта. За свою более чем 60-летнюю карьеру он исполнил свыше сотни ролей. «ВМ» вспомнила, каким был знаменитый артист и рассказывает о его жизненном и творческом пути.