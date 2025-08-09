Ричмонд
Гречка и пшено в Ростовской области изменились в цене

В Ростовстате выяснили, как изменились цены на гречку и пшено в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области снова изменились цены на гречку и пшено. Такой вывод можно сделать на основе данных Ростовстата.

Средняя стоимость гречневой крупы в начале августа 2025 года составляла 59,64 рубля за килограмм. Самые низкие цены были в Таганроге — 57,27 рубля, самые высокие — в городе Миллерово — 70,66 рубля. По сравнению с концом июля этого года гречка подорожала на 9 копеек, но оказалась дешевле, чем год назад в начале августа, когда стоила 63,70 рубля.

Пшено в регионе в начале августа 2025 года в среднем продавалось по 49,55 рубля за килограмм. Дешевле всего оно было в Сальске — 47,39 рубля, дороже всего — в Волгодонске — 51,11 рубля. За последнюю неделю июля цена на пшено выросла на 16 копеек. По сравнению с августом прошлого года подорожание составило 1,37 рубля.

