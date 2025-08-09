Гречка и пшено в Ростовской области изменились в цене

Пшено в регионе в начале августа 2025 года в среднем продавалось по 49,55 рубля за килограмм. Дешевле всего оно было в Сальске — 47,39 рубля, дороже всего — в Волгодонске — 51,11 рубля. За последнюю неделю июля цена на пшено выросла на 16 копеек. По сравнению с августом прошлого года подорожание составило 1,37 рубля.