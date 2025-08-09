От урчания до изжоги: названы симптомы, которые сигнализируют о раке желудка

Рак желудка является одним из наиболее частых онкологических заболеваний. Он находится в общемировой статистике заболеваемости на шестом месте. Так как этот вид рака развивается в недоступных для простого осмотра и пальпации местах и может длительное время протекать безболезненно, его обнаружение зачастую происходит уже на более поздней стадии. Однако существуют «красные флаги» — симптомы, которые должны стать причиной похода к врачу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-онколог, химиотерапевт, хирург клиники «Рассвет» Руслан Абсалямов.
По его словам, как и у большинства онкологических заболеваний, у рака желудка нет специфических симптомов, поэтому поводом для обращения к врачу-гастроэнтерологу должно стать появление любых симптомов диспепсии (несварение желудка — прим. «ВМ»), таких как:
проблемы с глотанием;тошнота и рвота;отрыжка;боли в области желудка;изжога;урчание в животе;вздутие живота;запор;диарея.
— Такие симптомы, как беспричинное похудение, выраженная общая слабость, стойкий болевой синдром, появление в мягких тканях увеличивающихся плотных образований, могут свидетельствовать уже о более продвинутой стадии, — уточнил Абсалямов.
Однако рак желудка можно предотвратить, подчеркнул онколог.
— Рак желудка в основном представлен аденокарциномой, то есть он происходит из железистых клеток. На нее приходится больше 90 процентов злокачественных опухолей желудка. Сегодня нам известно, что доминирующим фактором риска является инфицированность бактерией helicobacter pylori — канцерогена, приводящего к развитию хронического гастрита. У части пациентов каскад изменений слизистой оболочки может привести к развитию онкологии, — объяснил врач. — Поэтому при наличии любых симптомов несварения желудка следует обсудить с гастроэнтерологом тестирование на носительство этой бактерии.
Существуют высокоэффективные способы ее эрадикации (уничтожения — прим. «ВМ»), что является важнейшей профилактической мерой, отметил специалист.
В лечении рака желудка могут использоваться:
хирургические методы;химиотерапия;таргетная и иммунотерапия;лучевая терапия.
— Лечение должно проводиться при совместном ведении одного пациента врачами разных специальностей в учреждении, занимающемся лечением онкологических заболеваний, — добавил Абсалямов.
Ранняя диагностика рака желудка — залог успешного лечения, заключил онколог.
