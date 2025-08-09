От урчания до изжоги: названы симптомы, которые сигнализируют о раке желудка

Рак желудка является одним из наиболее частых онкологических заболеваний. Он находится в общемировой статистике заболеваемости на шестом месте. Так как этот вид рака развивается в недоступных для простого осмотра и пальпации местах и может длительное время протекать безболезненно, его обнаружение зачастую происходит уже на более поздней стадии. Однако существуют «красные флаги» — симптомы, которые должны стать причиной похода к врачу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-онколог, химиотерапевт, хирург клиники «Рассвет» Руслан Абсалямов.