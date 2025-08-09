В Калининграде задержали 22 и отменили 5 рейсов

С опозданием сядут в Калининграде пассажиры лайнеров из Санкт-Петербурга (от 1 часа 40 минут до 3 часов 10 минут), Казани (5 часов 15 минут), Москвы (от 20 минут до 1 часа 20 минут), Архангельска (50 минут) и Уфы (4 часа 20 минут). Причины задержек не уточняются.