В Калининграде задержали 22 и отменили 5 рейсов

В Калининграде 9 августа отменили 5 и задержали вылет 22 рейсов. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта Храброво.
Отменён вылет трёх и прибытие двух рейсов «Аэрофлота». Задерживается отправка бортов в Казань (4 часа 25 минут), Санкт-Петербург (1 час 55 минут), Екатеринбург (1 час 50 минут), Уфу (3 часа 50 минут) и Москву (от 20 минут до 2 часов 20 минут).
С опозданием сядут в Калининграде пассажиры лайнеров из Санкт-Петербурга (от 1 часа 40 минут до 3 часов 10 минут), Казани (5 часов 15 минут), Москвы (от 20 минут до 1 часа 20 минут), Архангельска (50 минут) и Уфы (4 часа 20 минут). Причины задержек не уточняются.
7 августа самолёт, летевший из Калининграда в Москву, развернулся над Балтийским морем из-за тревожного сигнала.