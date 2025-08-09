Развод телеведущего может обернуться скандалом: отсудит ли Дибров детей

Телеведущий Дмитрий Дибров хочет отсудить у жены Полины троих сыновей и особняк на Рублевке. По крайней мере, об этом ходят слухи. «Вечерняя Москва» узнала, каковы шансы у звезды и что стало предвестником развода.
Судя по всему, причина развода — измена молодой жены Диброва с его другом, бизнесменом Романом Товстиком. В окружении шепчутся — интрижка началась еще в январе.
Поначалу все говорили, что Дмитрий очень раздавлен из-за случившегося. Но, вероятно, телеведущий взял себя в руки, набрался смелости и решил избавить супругу от недвижимости и детей, отсудив их у нее. Предполагается, что поможет ему адвокат Александр Добровинский.
Дмитрий по поводу всей этой ситуации пока комментарии не давал. На телефонный звонок «Вечерней Москвы» не ответил.
Роман Товстик, кстати, тоже времени даром не теряет — разводится с женой Еленой, от которой у него шестеро детей. Он, как и Дибров, планирует забрать у супруги детей.
В обоих случаях мужчинам придется постараться.
— При наличии брачного договора имущество будет делиться так, как в нем прописано, — говорит юрист-консультант частной компании Владислав Лазарев. — Если же брачного договора не было, то судом будет применяться общий принцип деления имущества и каждый получит все в равных долях. Но с таким условием, что раздел не повредит условиям проживания детей.
Кстати, с родительским вопросом все намного сложнее. Дело в том, что развод при наличии в семье несовершеннолетних детей всегда проходит только через суд. Детям с обеих сторон придется сделать непростой выбор, от которого будет зависеть их дальнейшая судьба.
— Абсолютно точно, что Дибровым и Товстикам придется идти в суд: ведь в браке рождены дети. В суде уже им предстоит высказать все аргументы по поводу того, с кем должны жить дети, — говорит Владислав Лазарев. — В первую очередь суд будет опираться на мнение ребенка. И уже затем на основании судебного решения Дмитрий и Полина смогут зарегистрировать расторжение брака в загсе.
По словам юриста, такие заседания, как правило, происходят в закрытом режиме, чтобы не навредить детской психике.
Почему мужчины не хотят жениться.
— Суд будет опираться на желание ребенка — с кем он хочет остаться, на его привязанность к отцу или матери. Но такая процедура возможна только в отношении детей, достигших 10-летнего возраста. Если ребенок младше, то его мнение в суде не учитывается, — отмечает Владислав Лазарев.
К слову, у супругов трое общих детей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Значит, всем троим мальчикам придется явиться на судебное заседание для того, что озвучить свою волю касательно собственной судьбы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Вадим Горжанкин, продюсер:
— Пары с большой разницей в возрасте среди медийных личностей — не новость. Как правило, взрослые мужчины выбирают себе в спутницы молодых красавиц, моделей. И зачастую здесь главная причина — не любовь до гроба, а банальное желание продолжить род. На эстраде много таких примеров, когда модели после замужества становились многодетными мамами.
Ранее «Вечерняя Москва» рассказала, как Полина Диброва познакомилась со своим мужем, когда появились первые подозрения о разладе в их отношениях и что известно о ее отношениях с Еленой Товстик.