Развод телеведущего может обернуться скандалом: отсудит ли Дибров детей

— Абсолютно точно, что Дибровым и Товстикам придется идти в суд: ведь в браке рождены дети. В суде уже им предстоит высказать все аргументы по поводу того, с кем должны жить дети, — говорит Владислав Лазарев. — В первую очередь суд будет опираться на мнение ребенка. И уже затем на основании судебного решения Дмитрий и Полина смогут зарегистрировать расторжение брака в загсе.