Росреестр расширяет возможности для защиты прав собственников недвижимости

3. Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на земельные участки, образуемые путем перераспределения земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с земельными участками в частной собственности. Для этого необходимо решение об утверждении схемы расположения земельного участка или согласие органа государственной власти или органа местного самоуправления на заключение соглашения о перераспределении участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.