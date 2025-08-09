Росреестр расширяет возможности для защиты прав собственников недвижимости

Управление Росреестра по Пермскому краю призывает собственников недвижимости защитить свои права от мошенников: подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия.
Заявление можно подать онлайн в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра: rosreestr.gov.ru/. Для подачи не требуется усиленная квалифицированная электронная цифровая подпись (УКЭП). Достаточно авторизации на портале Госуслуг.
Цифровые сервисы удобны и безопасны, позволяют сэкономить время и человеческие ресурсы при оформлении недвижимости.
На заметку. В личном кабинете Росреестра без УКЭП можно подать и другие заявления.
1. Заявление о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости.
2. Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности на созданный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства, а также на садовый дом.
3. Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на земельные участки, образуемые путем перераспределения земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с земельными участками в частной собственности. Для этого необходимо решение об утверждении схемы расположения земельного участка или согласие органа государственной власти или органа местного самоуправления на заключение соглашения о перераспределении участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
4. Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в случае образования двух и более земельных участков в результате раздела существующего участка, а также при объединении нескольких участков в один.
5. Заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.