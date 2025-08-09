Сельхозярмарка Camara Fest в Кишиневе: Продукты на любой вкус, но не на любой кошелек — от таких цен можно инфаркт получить

Сельхозярмарка Camara Fest в Кишиневе: Продукты на любой вкус, но не на любой кошелек.
Локация: у входа в парк Алунелул (Скулянка).
Время работы: 9−10 августа.
Фото: КП.
Как и обещали, послали нашего журналиста на ярмарку Camara Fest.
Послали так послали — все узнал:
— Ярмарка Camara Fest у входа в парк «Алунелул» (это на Скулянке — Каля Ешилор, 11/4) работает, как минимум дважды в месяц по выходным.
Фото: КП.
И в эти выходные — 9−10 августа — тоже кипит здесь торговля.
Арбузы стоят по 10 леев за кило, дыни — по 15, сливы — 15, виноград (крупный белый и черный) — от 20 до 40 леев, голубика — 120, малина и ежевика — по 100, клубника — 120 леев. Немного дороже, чем на Центральном рынке.
Фото: КП.