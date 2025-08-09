Ричмонд
В Ростовской области при обрушении в шахте спаслись два человека

На Дону при обрушении в шахте спаслись два проходчика, один рабочий погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области при обрушении в шахте «Шерловская — Наклонная» спаслись два человека. Эту информацию 9 августа подтвердили в донском управлении МЧС.

— Обрушение породы произошло при проведении взрывных работ на глубине около 500 метров. Двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно, еще один из рабочих оказался под завалом и погиб, — уточнили в МЧС.

Известно, что тело погибшего уже подняли на поверхность из шахты.

По факту гибели шахтера было возбуждено уголовное дело. Также ход расследования будут контролировать в прокуратуре.

