Новые данные по белорусским пляжам: где можно купаться, а где нет

Результаты показали, что 1 проба не соответствовала нормативам по санитарно-химическим показателям, а 15 проб — по микробиологическим.
Купание снова разрешили в 8 зонах отдыха.
- Брест: зона отдыха на ул. Октябрьской Революции, пляж «Восток» на реке Мухавец.
- Брестский район: пляжи на озере Белое (посёлок Белое Озеро и база отдыха ж/д), озеро Рогозянское (посёлок Берестье), озеро Меднянское (деревня Медно).
- Гродно: центральный пляж на реке Неман.
- Гомель: пляж «Обкомовский».
А где-то запретили.
Временный запрет на купание для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешён):
- пляж на реке Копанец в заливе «Ольховка» (г. Столин, южнее парка «Маньковичи»),
- пляж «Роповский» (Гомель).
Полный запрет на купание и водный спорт:
- пляж «Шведская горка» на реке Сож (Гомель),
- пляж в микрорайоне Костюковка (Гомель).
Запрет продолжает действовать:
Полный запрет на купание и водный спорт:
- правобережные зоны отдыха в Мозыре (у гребной базы и жилого дома № 9 по ул. Советской),
- зона купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно),
- пляж на Днепре (Жлобин, у Центра олимпийского резерва),
- городской пляж на Днепре (Могилёв),
- пляж на Днепре (агрогородок Полыковичи).
Приостановлено купание для детей и взрослых (водный спорт разрешён):
- пляж в урочище «Лососна» (Гродно, река Неман),
- пляж на Днепре (Жлобин, парк «Приднепровский»).
Временный запрет на купание для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешён):
- пляж санатория «Сосны» (Мозырский район, река Припять),
- пруд у агрогородка Луцковляны,
- пляжи на Днепре в районе ул. Фатина и Печерском водохранилище (Могилёв),
- озеро Гусиное (агрогородок Кадино).