Новые данные по белорусским пляжам: где можно купаться, а где нет

На прошлой неделе сотрудники центров гигиены провели 996 лабораторных исследований проб воды.

Источник: Смартпресс

Результаты показали, что 1 проба не соответствовала нормативам по санитарно-химическим показателям, а 15 проб — по микробиологическим.

Купание снова разрешили в 8 зонах отдыха.

  • Брест: зона отдыха на ул. Октябрьской Революции, пляж «Восток» на реке Мухавец.
  • Брестский район: пляжи на озере Белое (посёлок Белое Озеро и база отдыха ж/д), озеро Рогозянское (посёлок Берестье), озеро Меднянское (деревня Медно).
  • Гродно: центральный пляж на реке Неман.
  • Гомель: пляж «Обкомовский».

А где-то запретили.

Временный запрет на купание для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешён):

  • пляж на реке Копанец в заливе «Ольховка» (г. Столин, южнее парка «Маньковичи»),
  • пляж «Роповский» (Гомель).

Полный запрет на купание и водный спорт:

  • пляж «Шведская горка» на реке Сож (Гомель),
  • пляж в микрорайоне Костюковка (Гомель).

Запрет продолжает действовать:

Полный запрет на купание и водный спорт:

  • правобережные зоны отдыха в Мозыре (у гребной базы и жилого дома № 9 по ул. Советской),
  • зона купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно),
  • пляж на Днепре (Жлобин, у Центра олимпийского резерва),
  • городской пляж на Днепре (Могилёв),
  • пляж на Днепре (агрогородок Полыковичи).

Приостановлено купание для детей и взрослых (водный спорт разрешён):

  • пляж в урочище «Лососна» (Гродно, река Неман),
  • пляж на Днепре (Жлобин, парк «Приднепровский»).

Временный запрет на купание для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешён):

  • пляж санатория «Сосны» (Мозырский район, река Припять),
  • пруд у агрогородка Луцковляны,
  • пляжи на Днепре в районе ул. Фатина и Печерском водохранилище (Могилёв),
  • озеро Гусиное (агрогородок Кадино).