Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Кирилл Песков, 9 августа вернулся на Землю. Об этом сообщает Роскосмос.

Источник: РИА "Новости"

Кирилл Песков находился в космосе с марта 2025 года.

Корабль приводнился у берегов Калифорнии в Тихом океане, сообщает NASA. Вместе с Песковым из космоса вернулись астронавты Энн МакКлейн и Николь Айерс и японский астронавт Такуя Ониси.

«Экипажу предстоит адаптироваться к земным условиям. Сначала им проведут расширенный медосмотр, потом начнется реабилитация — ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне», — передает Роскосмос в telegram-канале.

Кирилл Песков после первичной реабилитации в США вернется в Россию. Здесь он завершит восстановление. Российский космонавт работал на МКС с марта 2025 года.