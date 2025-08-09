Глава Башкирии побывал в «Доме СВОих», где встретился с семьями погибших участников СВО

9 августа в ходе своей рабочей поездки в Стерлитамак Радий Хабиров посетил центр поддержки ветеранов СВО «Дом СВОих». Представители организации рассказали о своей работе с участниками и ветеранами специальной военной операции, и какая помощь им оказывается. Это и поддержка в трудных жизненных ситуациях, и сбор гуманитарной помощи, и организация различных спортивных и культурных мероприятий, и, конечно, увековечивание памяти погибших героев.
Во время визита в «Дом СВО их» Радий Хабиров встретился с родными погибших бойцов из Стерлитамака, а также членами городской Ассоциации ветеранов СВО и местного отделения Комитета семей воинов Отечества.
— Башкирия всегда будет помнить о ваших сыновьях, будет рядом с вами. Не замалчивайте свои проблемы, обращайтесь, — сказал Радий Хабиров.
Глава республики передал ордена генерала Шаймуратова супруге Владимира Николаева и сестре Юрия Евстафьева — герои получили свои награды за мужество и героизм уже посмертно.
Также почетную награду — медаль генерала Шаймуратова — вручили сопредседателю Ассоциации ветеранов СВО Стерлитамака, финалисту программы «Герои Башкортостана» Олегу Коневу и участникам СВО Азату Кидрячеву и Дмитрию Бахтину.
