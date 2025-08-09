Глава Башкирии побывал в «Доме СВОих», где встретился с семьями погибших участников СВО

9 августа в ходе своей рабочей поездки в Стерлитамак Радий Хабиров посетил центр поддержки ветеранов СВО «Дом СВОих». Представители организации рассказали о своей работе с участниками и ветеранами специальной военной операции, и какая помощь им оказывается. Это и поддержка в трудных жизненных ситуациях, и сбор гуманитарной помощи, и организация различных спортивных и культурных мероприятий, и, конечно, увековечивание памяти погибших героев.