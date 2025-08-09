От АПК до обмена делегациями молодежи. Гомельская и Челябинская области расширяют партнерство

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития сотрудничества Гомельской и Челябинской областей осудили на встрече в городе над Сожем председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент БЕЛТА.
Как напомнил Иван Крупко, постановлением Совета Министров Гомельская область определена ответственной за страновое взаимоотношение с Челябинской областью. «Мы с Алексеем Леонидовичем (Текслером. — Прим. БЕЛТА) в мае приняли решение подписать договор о сотрудничестве во всех сферах и на примере наших регионов показать образец взаимодействия и вовлечь все регионы Беларуси в сотрудничество с Челябинской областью. Встречаясь в августе, мы констатируем, что все направления, которые были определены — и по товарообороту, и в гуманитарной сфере — активизированы и идут строго по намеченным планам», — сделал акцент глава белорусского региона.
Он обратил внимание, что Беларусь в целом и Гомельская область в частности более половины произведенной продукции реализует на экспорт в разные страны. «И направления, где мы сильнее, качественнее и можем конкурировать, предлагаем к сотрудничеству, взаимовыгодному для двух сторон», — отметил Иван Крупко.
«Мы серьезно сотрудничаем (с Челябинской областью. — Прим. БЕЛТА) в металлургии, машиностроении — поставки коммунальной, сельскохозяйственной и другой техники. Очень серьезная работа продолжается по поставке лифтового оборудования», — констатировал председатель облисполкома.
Алексей Текслер отметил, что до трети всей сельскохозяйственной техники, которая приобретается в Челябинской области — зерноуборочные агрегаты, жатки — производства «Гомсельмаша».
Губернатор поделился, что большое впечатление произвел и «Гомельагрокомплект», который делегация российского региона посетила во время нынешнего визита. «Предприятие предлагает комплексное решение и по молочному направлению, и по свинокомплексам, и холодильное оборудование. Понравилось, что можно выбрать проект под ключ с возможностью сервиса по эксплуатации оборудования», — сказал он.
Руководитель российского региона обратил внимание и на партнерство областей в сфере поставок продуктов питания. «Мы — регион, где производятся продукты питания, и уже давно в этой части сотрудничаем. Наверное, многие знают в Беларуси макароны, крупы производителей Челябинской области. С другой стороны, продукты питания из Беларуси, в том числе из Гомельской области, представлены на наших полках», — отметил он.
По словам Алексея Текслера, во время нынешнего визита в Беларусь от Челябинской области работает и бизнес-миссия, в которой представители 16 организаций — крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства. «Уверен, что в рамках бизнес-миссии появятся совершенно новые проекты. Заинтересованность в этом точно есть», — сказал он.
На встрече обсудили и взаимный товарооборот. «У нас растет импорт промышленной продукции из Республики Беларусь, в том числе из Гомельской области. Мы таким образом замещаем производителей из дальнего зарубежья, из недружественных стран. А дальше, уверен, будут возникать и новые совместные промышленные предприятия — как на территории Челябинской области, так и на территории Гомельской области», — добавил Алексей Текслер.
Иван Крупко сделал акцент: «Невозможно заниматься только экономикой без социальной направленности, гуманитарной сферы. Это медицина, образование, культура, молодежь». Глава белорусского региона убежден: важно реализовывать проекты и в сфере оздоровления. «И по дорогому нашим народам направлению — памяти о подвиге советского солдата, советского народа в годы Великой Отечественной войны. И об этой истории важно доносить до нашей молодежи правду», — убежден председатель облисполкома.
«Беларусь первая приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Здесь много памятных мест нашей общей истории. И важно, чтобы молодежь знала об этом. Молодежь из Челябинской области приедет и посетит эти места. С другой стороны, Победа ковалась в тылу, а Челябинская область была центром тыла. Все наркоматы военной промышленности Советского Союза во время войны базировались в Челябинской области. Наши предприятия, наши города сделали много для Победы. У нас четыре города трудовой доблести. И уверен, что молодежи из Беларуси, из Гомельской области будет интересно посетить наши предприятия, памятные места и посмотреть, как Победа ковалась в тылу», — считает Алексей Текслер.
Говорили на встрече и о развитии рекреационного направления. «Организован прямой рейс Челябинск — Минск. Он сейчас летает два раза в неделю, думаю, будет еще чаще. У нас есть зимний горнолыжный курорт, есть возможность отдыхать в национальных парках и летом. Думаю, что жителей Беларуси это заинтересует. С другой стороны, мы уже видим переполненные рейсы в Минск, в Беларусь. Уже наш турист поехал. И это сотрудничество будем только развивать. Здесь у нас тоже большой потенциал», — уверен губернатор Челябинской области.
«В целом направлений для сотрудничества много. Мы готовы и будем делать все, чтобы развивать отношения в целом с Российской Федерацией и с Челябинской областью в частности, искать точки соприкосновения, чтобы взаимовыгодное партнерство только крепло», — заключил Иван Крупко. -0-