От АПК до обмена делегациями молодежи. Гомельская и Челябинская области расширяют партнерство

«Беларусь первая приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Здесь много памятных мест нашей общей истории. И важно, чтобы молодежь знала об этом. Молодежь из Челябинской области приедет и посетит эти места. С другой стороны, Победа ковалась в тылу, а Челябинская область была центром тыла. Все наркоматы военной промышленности Советского Союза во время войны базировались в Челябинской области. Наши предприятия, наши города сделали много для Победы. У нас четыре города трудовой доблести. И уверен, что молодежи из Беларуси, из Гомельской области будет интересно посетить наши предприятия, памятные места и посмотреть, как Победа ковалась в тылу», — считает Алексей Текслер.