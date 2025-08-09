Севастополь: город частично останется без света 10 августа

«Подача электроэнергии будет временно для выполнения неотложных работ», — сообщили в пресс-службе предприятия «Севастопольэнерго».
«Отключка», которая продлиться всего два-три часа, затронет десять улиц и один проспект.
Где в Севастополе отключат свет 10 августа:
с 13.00 до 15.00.
— улица Адмирала Юмашева, 10−16.
— проспект Октябрьской Революции, 33−43, 45-А, 47, 49.
с 9.00 до 12.00.
— улица Драчука, 2−20, 1−15.
— улица Волжская, 14-А, 2−24, 1−37.
— улица Малярная, 2, 8.
— улица Оранжерейная, 2−14, 1164, 19/2, 1−21.
— улица Охотская, 51−57.
— улица Цветочная, 2−10, 1−11.
— улица Цыганкова, 2−20, 1−21.
— улица Южная, 1−25.