Севастополь: город частично останется без света 10 августа

В Севастополе в отдельных районах отключат электричество 10 августа.

Источник: AP 2024

«Подача электроэнергии будет временно для выполнения неотложных работ», — сообщили в пресс-службе предприятия «Севастопольэнерго».

«Отключка», которая продлиться всего два-три часа, затронет десять улиц и один проспект.

Где в Севастополе отключат свет 10 августа:

с 13.00 до 15.00.

— улица Адмирала Юмашева, 10−16.

— проспект Октябрьской Революции, 33−43, 45-А, 47, 49.

с 9.00 до 12.00.

— улица Драчука, 2−20, 1−15.

— улица Волжская, 14-А, 2−24, 1−37.

— улица Малярная, 2, 8.

— улица Оранжерейная, 2−14, 1164, 19/2, 1−21.

— улица Охотская, 51−57.

— улица Цветочная, 2−10, 1−11.

— улица Цыганкова, 2−20, 1−21.

— улица Южная, 1−25.