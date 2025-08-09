Симоньян назвала основные качества журналиста

«Журналист в первую очередь должен быть любопытен, иначе он журналистом быть не сможет. Журналисту должно быть интересно — что там происходит? Журналисту должны быть интересны люди, истории и должно быть интересно об этом рассказывать. С одной стороны, любопытен, а с другой стороны, с потребностью это любопытство удовлетворить… и кому-то об этом рассказать и передать Это, мне кажется, основные качества, которые должны быть для профессии журналиста» , — сказала Симоньян на встрече в «Новом Херсонесе» со студентами-семинаристами, отвечая на вопрос одного из участников встречи.