Симоньян назвала основные качества журналиста

Симоньян назвала основные качества, необходимые для профессии журналиста.

Источник: © РИА Новости

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выделила основные качества, необходимые для того, чтобы стать журналистом.

«Журналист в первую очередь должен быть любопытен, иначе он журналистом быть не сможет. Журналисту должно быть интересно — что там происходит? Журналисту должны быть интересны люди, истории и должно быть интересно об этом рассказывать. С одной стороны, любопытен, а с другой стороны, с потребностью это любопытство удовлетворить… и кому-то об этом рассказать и передать Это, мне кажется, основные качества, которые должны быть для профессии журналиста» , — сказала Симоньян на встрече в «Новом Херсонесе» со студентами-семинаристами, отвечая на вопрос одного из участников встречи.

Честность, ответственность и самодисциплина — качества, которые важны для любой профессии, и они, отметила главред «России сегодня», должны быть как «само собой разумеющееся».

Отвечая на вопрос о том, кого она считает лучшим и главным журналистом современности, Симоньян назвала Джулиана Ассанжа.

С 7 по 13 августа на базе музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе проходит заезд «Открытие» форума «Истоки». Он объединяет молодых воспитанников высших духовных учебных учреждений с целью обмена практиками и разработки духовно-просветительских проектов для молодёжи в различных сферах жизни современного человека.

Форум «Истоки» будет проходить в Севастополе на базе «Нового Херсонеса» в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.

