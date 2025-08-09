Рябов о прогнозе на неделю с 11 по 17 августа. Лето не уходит!

Предположительно, в начале второй половины недели Беларусь продолжит находиться в зоне высокого атмосферного давления. Однако в пятницу по северу страны начнут поступать неустойчивые и влажные воздушные массы, что приведет к кратковременным дождям в этих районах. Ветер останется умеренным, северо-западным, а влажность вновь может достигнуть 90%. Ночные температуры составят 10−15, а днем в четверг температура варьируется от 24 в Витебске до 33 в Бресте; в пятницу от 19 на северо-западе до 27 градусов тепла на юге.