Рябов о прогнозе на неделю с 11 по 17 августа. Лето не уходит!

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На следующей неделе в Беларуси ожидается сохранение теплой погоды. Люди смогут наслаждаться летним теплом, а среднесрочный прогноз предсказывает типичную для Беларуси летнюю погоду: умеренно тепло и комфортно, с температурой воздуха, близкой к климатической норме. Хотя кратковременные дожди будут возможны, они ожидаются только в начале и в конце недели, причем распределение осадков по территории страны будет неравномерным. Об этом сообщает синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ.
В начале недели на погоду повлияют атмосферные фронты с запада Европы. В понедельник ночью на большей части территории и днем на северо-востоке пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Ночью местами ожидаются сильные дожди. Ветер будет умеренным, северо-западным, с порывами до 15−20 м в секунду во время гроз. Влажность воздуха достигнет 90%. Ночные температуры колеблются от 11 до 17, а дневные в понедельник составят 18−23 градусов тепла.
К середине недели Беларусь окажется под влиянием антициклона с запада Европы, что приведет к переменной облачности без значительных дождей. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер останется умеренным, западным, а влажность снизится до 70%. Ночные температуры будут варьироваться от 9 до 14 со знаком плюс, а днем во вторник ожидается 19−24, в среду — 23−28.
Предположительно, в начале второй половины недели Беларусь продолжит находиться в зоне высокого атмосферного давления. Однако в пятницу по северу страны начнут поступать неустойчивые и влажные воздушные массы, что приведет к кратковременным дождям в этих районах. Ветер останется умеренным, северо-западным, а влажность вновь может достигнуть 90%. Ночные температуры составят 10−15, а днем в четверг температура варьируется от 24 в Витебске до 33 в Бресте; в пятницу от 19 на северо-западе до 27 градусов тепла на юге.
В выходные ожидается неустойчивая и контрастная погода с вероятностью локальных кратковременных дождей и гроз. Ветер будет умеренным и переменным, ночью и утром возможен туман с видимостью до полукилометра. Влажность воздуха достигнет 80%. Ночные температуры составят от 11 до 17, а в середине дня в субботу ожидается 19−24, в воскресенье — 22−26 со знаком плюс. -0-
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.