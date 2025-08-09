Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских «Союзах», а некоторые космонавты РФ — на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС на 2025−2026 годы включительно.