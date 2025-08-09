Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю после отстыковки от Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.
Корабль приводнился у побережья штата Калифорния. Путешествие от орбитальной станции до Земли заняло у экипажа порядка 17 часов.
Экипаж Crew-10, в состав которого, кроме Пескова, вошли астронавты США Энн Макклейн (командир), Николь Айерс (пилот) и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси (специалист миссии), прибыл на МКС 16 марта. Таким образом, миссия Crew-10 продлилась чуть менее пяти месяцев.
Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских «Союзах», а некоторые космонавты РФ — на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС на 2025−2026 годы включительно.
Как заявил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, министр транспорта США, и.о. главы NASA Шон Даффи подтвердил готовность продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах по программе МКС на период после 2026 года. -0-