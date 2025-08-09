«Смерть — это не конечная точка»: почему верующих среди молодежи в России становится больше

Человек, который регулярно бывает в храме, непременно спросит: 83 процента считают себя верующими, а сколько из них ходит в храм? Потому что нельзя сказать, что там нельзя яблоку упасть, разве что в великие праздники. Зачастую можно увидеть такую картину: в храме перед Пасхой стоят на службе 20−30 человек, исповедуются, а потом и причащаются. Зато на улице, где расставлены столы для освящения куличей и пасхальных яиц, ждут начала церемонии еще десятки людей. Да, они честно, соблюдая традиции, пекут куличи и делают пасхи. Красят яйца, красиво одеваются, но заходят за ограду храма только для того, чтобы все это освятить. Избегая при этом службы. Или вечером того же дня посещают вместе с прихожанами только крестный ход, на этом считая свою миссию выполненной… Конечно, мы скажем, что пусть хотя бы так, чем никак, но…