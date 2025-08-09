Экс-замначальника полиции города под Одессой Стандратюк сбежал с Украины

Максим Стандратюк, ранее занимавший пост заместителя начальника патрульной полиции города Измаила в Одесской области, покинул Украину, нарушив закон. Об этом сообщило издание «Страна».
Сначала сведения о бегстве Стандратюка появились в местных изданиях, а затем их подтвердили в патрульной полиции Одесской области. В заявлении ведомства в Telegram-канале сказано, что Стандратюк уволен из полиции после незаконного пересечения границы.
В полиции уточнили, что он занимал должность инспектора, а ранее временно исполнял обязанности заместителя начальника патрульной полиции Измаила. Однако издание «Страна» отметило, что местные СМИ в недавних публикациях называли Стандратюка заместителем начальника без указания статуса «и.о.».
Ранее Украину покинул Тимур Миндич, сооснователь компании «Квартал 95» и деловой партнер Владимира Зеленского. По словам депутата Александра Дубинского, Миндича считали «кошельком» Зеленского.