Экс-замначальника полиции города под Одессой Стандратюк сбежал с Украины

Замначальника патрульной полиции Измаила уволили за незаконное пересечение границы.

Источник: Комсомольская правда

Максим Стандратюк, ранее занимавший пост заместителя начальника патрульной полиции города Измаила в Одесской области, покинул Украину, нарушив закон. Об этом сообщило издание «Страна».

Сначала сведения о бегстве Стандратюка появились в местных изданиях, а затем их подтвердили в патрульной полиции Одесской области. В заявлении ведомства в Telegram-канале сказано, что Стандратюк уволен из полиции после незаконного пересечения границы.

В полиции уточнили, что он занимал должность инспектора, а ранее временно исполнял обязанности заместителя начальника патрульной полиции Измаила. Однако издание «Страна» отметило, что местные СМИ в недавних публикациях называли Стандратюка заместителем начальника без указания статуса «и.о.».

Ранее Украину покинул Тимур Миндич, сооснователь компании «Квартал 95» и деловой партнер Владимира Зеленского. По словам депутата Александра Дубинского, Миндича считали «кошельком» Зеленского.