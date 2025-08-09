Адабашьян рассказал, почему актеры так любят Никиту Михалкова

Художник, актёр, режиссёр и сценарист кинохитов Никиты Михалкова («Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова») Александр Адабашьян, отмечающий 10 августа 80-летний юбилей, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, почему актеры так любят сниматься у Никиты Сергеевича.
"У него есть правило: все называют друг друга по имени отчеству. Когда работают актеры, техперсонал разговаривает вполголоса.
Никита повторяет: «Мы тратим пленку, артист — себя», — поделился Адабашьян. По словам кинодраматурга, Михалков очень дорожит командой.
«После “Свой среди чужих, чужой среди своих”, где я работал художником, Никита тем же составом, включая кладовщика и осветителей, снял еще шесть фильмов», — рассказал Адабашьян.