Состояние Ивана Краско стало ухудшаться после перенесенного ковида

Перенесенный в 2021 году ковид серьезно пошатнул здоровье народного артиста России Ивана Краско, рассказал aif.ru его друг и ученик, актер Юрий Марахонько.
«В двадцатом году ему было девяносто лет, и мы собирались в красном уголке в театре, все его поздравляли. Но гостей, к сожалению, было немного, чествование в этот день отменили из-за ковида. Сам Иван Иванович в него не верил, но в итоге случилось то, что случилось. После ковида он очень-очень долго болел и угасал, уходил», — поделился он.
По словам Марахонько, основной проблемой Краско стало ухудшающееся зрение.
«Про сердце говорить, про усталость он вообще не любил. И никогда об этом не говорил», — сказал собеседник издания.
Друг и ученик актера отметил, что даже имея проблемы со здоровьем, Краско продолжал работать, стремился общаться со зрителем.
«Он в последние годы, конечно, сдал, мы все это понимали. Но тем не менее, работу любил. Одним из его последних фильмов стала лента “Сентенция”, где он сыграл главную роль. А как он читал Пушкина “Медный всадник” в спектакле про любимый город! Эта постановка была его последней работой в театре», — добавил Марахонько.
Иван Краско умер 9 августа на 95-м году жизни после продолжительной болезни.
Ранее заслуженная артистка России Анастасия Мельникова рассказала, что для актеров театра им. Комиссаржевской «народный артист России Иван Иванович Краско был просто любимый дядя Ваня».