Зной не уходит из Молдовы: Такая жара аномальна для августа — что говорят синоптики

В Молдове жара не спешит сдавать позиции. Государственная гидрометеослужба объявила на 10 августа «жёлтый» уровень метеоопасности: в некоторых районах страны, преимущественно на юге, столбики термометров поднимутся до +33 °C.
По данным синоптиков, такие температуры в августе считаются аномально высокими и могут негативно сказаться на самочувствии, особенно у людей с хроническими заболеваниями и пожилых.
Специалисты предупреждают:
— избегайте пребывания на открытом солнце в часы пиковой жары (с 11:00 до 17:00);
— пейте больше чистой воды;
— ограничьте физические нагрузки;
— при признаках теплового удара — немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
Погода в ближайшие дни.
Синоптики напоминают, что жара сохранится и в ближайшие дни, поэтому стоит заранее позаботиться о мерах защиты — от лёгкой одежды и головных уборов до прохладных помещений в дневные часы.