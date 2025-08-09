Ричмонд
Зной не уходит из Молдовы: Такая жара аномальна для августа — что говорят синоптики

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове жара не спешит сдавать позиции. Государственная гидрометеослужба объявила на 10 августа «жёлтый» уровень метеоопасности: в некоторых районах страны, преимущественно на юге, столбики термометров поднимутся до +33 °C.

По данным синоптиков, такие температуры в августе считаются аномально высокими и могут негативно сказаться на самочувствии, особенно у людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

Специалисты предупреждают:

— избегайте пребывания на открытом солнце в часы пиковой жары (с 11:00 до 17:00);

— пейте больше чистой воды;

— ограничьте физические нагрузки;

— при признаках теплового удара — немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Погода в ближайшие дни.

Синоптики напоминают, что жара сохранится и в ближайшие дни, поэтому стоит заранее позаботиться о мерах защиты — от лёгкой одежды и головных уборов до прохладных помещений в дневные часы.