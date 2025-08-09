В Башкирии 20-летняя пьяная девушка за рулем Ford Focus протаранила магазин и едва не погибла

В ночь на 9 августа в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП. 20-летняя жительница села Николо-Березовки, изрядно выпив, решила сесть за руль своего Ford Focus. По дороге, не справившись с управлением, водитель протаранила стеклянную стену магазина на улице Ленина, после чего иномарка перевернулась на крышу. Лишь чудом никто не пострадал, не считая самой машины и витрины магазина. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы провели освидетельствование и зафиксировали, что в момент аварии водитель была пьяна. Сейчас по факту ДТП проводится разбирательство, а самой сельчанке грозит лишение прав.