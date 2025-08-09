Ричмонд
Иран выступил против Зангезурского коридора: сделку Армении с Азербайджаном назвали угрозой для целого региона

Иран выступил против создания соединяющего Азербайджан с Нахичеванью коридора.

Источник: Комсомольская правда

Иран решительно возражает против создания Зангезурского коридора, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

По словам политика, реализация проекта угрожает безопасности Южного Кавказа. Иран намерен защищать стабильность региона, независимо от участия России, которая, как считает Велаяти, также выступает против коридора.

Комментируя возможное управление коридором со стороны США, Велаяти подчеркнул, что Каспийское море принадлежит исключительно прибрежным странам, и транспортировка энергоресурсов через него требует их согласия. Он отметил, что страны НАТО, включая Турцию, стремятся усилить свое присутствие в регионе, но Иран не позволит альянсу вмешаться в отношения между Тегераном и Москвой. Велаяти назвал Кавказ уязвимым регионом и предупредил, что коридор станет не преимуществом для США, а угрозой для их интересов.

Советник также указал, что проект затрагивает не только Азербайджан и Армению, но и геополитические интересы Ирана. По его мнению, Азербайджан может использовать территорию Ирана для связи с Нахичеванью, что делает коридор ненужным.

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию по итогам встречи с Дональдом Трампом. Документ из семи пунктов подтверждает стремление сторон к миру, но не содержит конкретных деталей. Стороны также парафировали текст мирного договора и обязались работать над его окончательной ратификацией.

Узнать больше по теме
Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут
Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую народную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.
Читать дальше