Иран выступил против Зангезурского коридора: сделку Армении с Азербайджаном назвали угрозой для целого региона

Комментируя возможное управление коридором со стороны США, Велаяти подчеркнул, что Каспийское море принадлежит исключительно прибрежным странам, и транспортировка энергоресурсов через него требует их согласия. Он отметил, что страны НАТО, включая Турцию, стремятся усилить свое присутствие в регионе, но Иран не позволит альянсу вмешаться в отношения между Тегераном и Москвой. Велаяти назвал Кавказ уязвимым регионом и предупредил, что коридор станет не преимуществом для США, а угрозой для их интересов.