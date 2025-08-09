10 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

10 августа в России празднуют День строителя, а мир отмечает Международный день биодизеля. Узнайте о традициях этих праздников и церковных датах этого дня.
День строителя в России.
10 августа — профессиональный праздник работников строительной отрасли.
История праздника.
Учрежден в 1955 году Указом Президиума Верховного Совета СССР;Впервые отмечался 12 августа 1956 года;С 1960-х годов празднуется во второе воскресенье августа.
Традиции празднования.
Сдача новых объектов: жилых домов, школ, больниц;Награждение лучших работников отрасли;Проведение торжественных мероприятий и концертов.
Интересный факт: В СССР к этому дню традиционно приурочивали открытие важных социальных объектов.
Международный день биодизеля.
10 августа — день экологически чистого топлива.
История праздника.
Учрежден в память о первом запуске двигателя на растительном масле (1893 год);Отмечается с начала 2000-х годов.
Преимущества биодизеля.
Снижает выбросы углекислого газа;Изготавливается из возобновляемых источников;Биоразлагается в течение месяца.
Где применяется: В Европе, США, Бразилии и других странах.
Церковные праздники 10 августа.
Смоленская икона Божией Матери.
Одна из главных православных святынь;По преданию, защитила Смоленск от нашествия Батыя в 1239 году;Празднование установлено в 1525 году.
Память святителя Питирима Тамбовского.
Епископ Русской православной церкви;Канонизирован в 1914 году;Почитается как чудотворец и духовный наставник.
Традиции: В храмах проходят праздничные богослужения.
Народные приметы на 10 августа.
Погодные предсказания.
Утренний туман — к солнечному дню;Обильная роса — к хорошим новостям;Низкие облака — к дождю.
Что нельзя делать.
Давать в долг деньги;Менять работу или место жительства;Употреблять алкоголь.
Известные люди, родившиеся 10 августа.
Антонио Бандерас (1960) — испанский актер;Андрей Краско (1957) — российский актер;Иэн Андерсон (1947) — британский музыкант;Сьюзен Коллинз (1962) — американская писательница.
Заключение.
10 августа — день, когда мы чествуем строителей, создающих нашу среду обитания, и задумываемся о экологичном будущем. Праздники напоминают о важности созидательного труда и бережного отношения к природе. Каждый может найти в этом дне что-то важное для себя.