Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

Узнайте, какие праздники отмечают 10 августа: День строителя в России, Международный день биодизеля и православные традиции.

10 августа в России празднуют День строителя, а мир отмечает Международный день биодизеля. Узнайте о традициях этих праздников и церковных датах этого дня.

День строителя в России.

10 августа — профессиональный праздник работников строительной отрасли.

История праздника.

Учрежден в 1955 году Указом Президиума Верховного Совета СССР;Впервые отмечался 12 августа 1956 года;С 1960-х годов празднуется во второе воскресенье августа.

Традиции празднования.

Сдача новых объектов: жилых домов, школ, больниц;Награждение лучших работников отрасли;Проведение торжественных мероприятий и концертов.

Интересный факт: В СССР к этому дню традиционно приурочивали открытие важных социальных объектов.

Международный день биодизеля.

10 августа — день экологически чистого топлива.

История праздника.

Учрежден в память о первом запуске двигателя на растительном масле (1893 год);Отмечается с начала 2000-х годов.

Преимущества биодизеля.

Снижает выбросы углекислого газа;Изготавливается из возобновляемых источников;Биоразлагается в течение месяца.

Где применяется: В Европе, США, Бразилии и других странах.

Церковные праздники 10 августа.

Смоленская икона Божией Матери.

Одна из главных православных святынь;По преданию, защитила Смоленск от нашествия Батыя в 1239 году;Празднование установлено в 1525 году.

Память святителя Питирима Тамбовского.

Епископ Русской православной церкви;Канонизирован в 1914 году;Почитается как чудотворец и духовный наставник.

Традиции: В храмах проходят праздничные богослужения.

Народные приметы на 10 августа.

Погодные предсказания.

Утренний туман — к солнечному дню;Обильная роса — к хорошим новостям;Низкие облака — к дождю.

Что нельзя делать.

Давать в долг деньги;Менять работу или место жительства;Употреблять алкоголь.

Известные люди, родившиеся 10 августа.

Антонио Бандерас (1960) — испанский актер;Андрей Краско (1957) — российский актер;Иэн Андерсон (1947) — британский музыкант;Сьюзен Коллинз (1962) — американская писательница.

Заключение.

10 августа — день, когда мы чествуем строителей, создающих нашу среду обитания, и задумываемся о экологичном будущем. Праздники напоминают о важности созидательного труда и бережного отношения к природе. Каждый может найти в этом дне что-то важное для себя.