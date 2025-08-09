Жил без роскоши, но дарил щедрые подарки: какое наследство оставил Иван Краско

Последние годы артист провел на даче в деревне Вартемяги под Петербургом. Там он построил дом, баню и беседку, сам рубил дрова. Еще один участок в Керро в Ленинградской области, с домиком и лужайкой, был его отдушиной, но принадлежит ли он ему сейчас, неизвестно. Пять лет назад 89-летний Краско признавался, что денег почти нет, и он питается лапшой быстрого приготовления.