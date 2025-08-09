Жил без роскоши, но дарил щедрые подарки: какое наследство оставил Иван Краско

Народный артист России Иван Краско прожил яркую жизнь. Он четырежды был женат, воспитал пятерых детей. Его сын Андрей Краско ушел из жизни в 2006 году. В последние годы артисту приписывали романы, в том числе с молодой сиделкой. А вот деньги его не волновали. Иван Иванович жил скромно, накопив лишь небольшое наследство, пишет «КП-Санкт-Петербург».
Последние годы артист провел на даче в деревне Вартемяги под Петербургом. Там он построил дом, баню и беседку, сам рубил дрова. Еще один участок в Керро в Ленинградской области, с домиком и лужайкой, был его отдушиной, но принадлежит ли он ему сейчас, неизвестно. Пять лет назад 89-летний Краско признавался, что денег почти нет, и он питается лапшой быстрого приготовления.
Дачу в Грузино, соседствующую с участком Михаила Боярского, Иван Иванович подарил дочери Юлии, живущей в Варшаве, рассказал его друг Вячеслав Смородинов. В Петербурге у артиста была трехкомнатная квартира у метро «Елизаровская». Он планировал завещать ее невестке и внуку. Также у него была старая машина старше 20 лет.
Завещание Краско известно лишь близким. Главными наследниками считают его сыновей, 22-летнего Федора и 21-летнего Ивана, рожденных от третьей жены Натальи Вяль. Недавно они просили 20 тысяч рублей за интервью о здоровье отца. Смородинов объяснил, что парни ухаживали за пожилым отцом и таким образом отсеивали назойливых журналистов, не преследуя корысти.
Бизнесом Иван Иванович не занимался, но был учредителем шести благотворительных организаций, из которых вышел в 2022 году. Он мечтал написать автобиографию, но не успел. Даже в 94 года артист посещал выставки, театральные премьеры и кинофестивали. Его уход оплакивает весь Петербург. Соболезнования выразили Владимир Бортко, семья Михаила Боярского и Андрей Ургант, которого Краско называл сыном.