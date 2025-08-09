Max пришел на Урал

Интернет-холдинга VK запустил цифровую платформу Max в марте 2025 года. По словам разработчиков, приложение должно стать аналогом китайского WeChat, который объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, платежную систему и другие сервисы. За первые три месяца работы Max число зарегистрированных пользователей в нем привесило 1 млн. В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании многофункционального сервиса обмена информации, в июле — поручил внедрить в мессенджер государственные и финансовые услуги. В четверг, 7 августа, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Max согласовал с ФСБ требования по безопасности, чтобы подключаться к инфраструктуре «Госуслуг».