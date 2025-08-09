Ричмонд
Фестиваль средневековья, обращающий к истокам: праздник «У госці да радзімічаў» проходит в Чаусском районе

Гостей ожидали театрализованное представление «Падарожжа ў сівую даўніну», показательные бои реконструкторов, концертные программы приглашенных коллективов, конкурс «Радимичские забавы» среди сельских советов, детский этноквест.

9 августа, Чаусы /Корр. БЕЛТА/. Агрогородок Радомля в Чаусском районе — место удивительное. Здесь берет начало одно из поселений наших далеких предков — радимичей. Здесь на одной из возвышенностей была обнаружена их стоянка. Сюда приезжали археологи и историки, а сейчас это место становится одним из туристических направлений. А чтобы у каждого была возможность познакомиться с историей Замковой горы, узнать, как жили наши предки, в Чаусском районе было принято решение создать аутентичный фестиваль раннего средневековья.

XII этнический праздник эпохи раннего средневековья «У госці да радзімічаў» прошел сегодня на площадке возле Замковой горы в агрогородке Радомля. Гостей ожидали театрализованное представление «Падарожжа ў сівую даўніну», показательные бои реконструкторов, концертные программы приглашенных коллективов, конкурс «Радимичские забавы» среди сельских советов, детский этноквест. А завершится праздник огненным шоу и этно-дискотекой. -0-

Фото Олега Фойницкого.